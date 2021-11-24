Парламент Нидерландов принял постановления о провокациях Азербайджана против Армении и отсутствии демократии в стране







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Упоминается, что в одной из резолюций парламент призывает правительство работать вместе с ЕС для проведения независимого расследования фактов конфликта между Арменией и Азербайджаном и в короткие сроки сообщить о результатах парламенту.



Во второй резолюции упоминаются серьезные проблемы с правами человека, свободой слова и свободой прессы в Азербайджане, которые усугубляются. В резолюции также затрагивается вопрос об армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане по сей день.



Принимая во внимание участие Азербайджана, страны, далекую от ценностей ЕС в саммите Восточного партнерства 15 декабря 2010 года, Парламент Нидерландов призывает правительство сделать выводы из вышеуказанных ситуаций во время переговоров ЕС-Азербайджан в рамках Восточного партнерства. ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 23 ноября парламент Нидерландов принял две резолюции по вопросу армянских пленных в конфликте между Арменией и Азербайджаном.Как передает «Арменпресс» , об этом сообщило посольство РА в Нидерландах.Упоминается, что в одной из резолюций парламент призывает правительство работать вместе с ЕС для проведения независимого расследования фактов конфликта между Арменией и Азербайджаном и в короткие сроки сообщить о результатах парламенту.Во второй резолюции упоминаются серьезные проблемы с правами человека, свободой слова и свободой прессы в Азербайджане, которые усугубляются. В резолюции также затрагивается вопрос об армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане по сей день.Принимая во внимание участие Азербайджана, страны, далекую от ценностей ЕС в саммите Восточного партнерства 15 декабря 2010 года, Парламент Нидерландов призывает правительство сделать выводы из вышеуказанных ситуаций во время переговоров ЕС-Азербайджан в рамках Восточного партнерства.