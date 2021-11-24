Варос Симонян назначен министром по информационным вопросам внутренних рынков ЕЭК
12:46, 24 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Варос Симонян назначен членом (министром) Коллегии Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
«Сегодня приступил к работе новый член правления, министр внутренних рынков, информации и информационных коммуникационных технологий Варос Симонян. Решение о его назначении было принято Высшим Евразийским экономическим советом на основании предложения Армении», - сказала Малкина.
В 2019-21 годах Варос Симонян занимал должность заместителя министра экономики. На новой должности Варос Симонян заменит Гегама Варданяна, подавшего в отставку.
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