Доступные перелеты по 7 направлениям: Flyone Armenia начинает продажу авиабилетов
15:34, 24 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Flyone Armenia скоро начнет полеты по 7 направлениям. Компания объявляет о начале продаж авиабилетов по этим направлениям.
Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, первый рейс будет выполнен 15 декабря в Москву, в международный аэропорт Внуково. Стоимость билетов будет от 39 евро, а для членов клуба Flyone - от 34 евро.
Отмечается, что все рейсы будут осуществляться из международного аэропорта «Звартноц», по удобному расписанию, по доступной для всех цене.
По сообщению компании, по направлению Ереван-Москва будет выполняться 2 ежедневных рейса.
Рейсы Ереван-Тегеран будут выполняться с четверга по воскресенье, стоимость авиабилетов от 39 евро.
Рейсы Ереван-Лион будут выполняться по средам и субботам от 44 евро.
Рейсы Ереван-Тель-Авив будут выполняться по четвергам и воскресеньям, от 39 евро.
Рейсы Ереван-Краснодар будут выполняться по понедельникам и пятницам от 39 евро.
Рейсы Ереван-Тбилиси будут выполняться по средам и субботам, стоимость авиабилетов от 39 евро.
Рейсы Ереван-Кутаиси будут выполняться по четвергам и воскресеньям, от 39 евро.
Компания будет выполнять рейсы по направлению Ереван-Стамбул, стоимость авиабилетов от 39 евро.
Компания предлагает три тарифных плана: Standard, Loyal и Advantage. Стандартный - тарифный план для тех, кто предпочитает самый простой вариант полета. Пакеты Loyal և Advantage включают множество льгот, скидки, в том числе провоз багажа, ряд других дополнительных услуг.
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