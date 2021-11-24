В Турции завели уголовные дела из-за призывов к протестам в соцсетях

Главное управление безопасности Турции сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с призывами в соцсетях к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, после обвала турецкой лиры вечером во вторник в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов прошли акции протеста. Протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция приняла меры к разгону демонстрантов.

"В рамках мероприятий по мониторингу соцсетей были возбуждены уголовные дела в отношении лиц, которые призывали к уличным протестам и насилию, а также разжигали ненависть и вражду в обществе, манипулируя колебаниями обменных курсов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что дела возбуждены в отношении владельцев 271 учетной записи в соцсетях.

Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.