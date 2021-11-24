Путин и Шарль Мишель обсудили Нагорный Карабах

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, по просьбе Шарля Мишеля Владимир Путин информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трёхсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Именно эти вопросы планируется рассмотреть на встрече премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана 26 ноября в Сочи.

Отмечается, что были обсуждены и другие вопросы.