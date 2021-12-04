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Визит премьер-министра Японии в США будет отложен. СМИ

Визит премьер-министра Японии в США будет отложен. СМИ

Премьер-министру Японии Фумио Кисида будет вынужден отложить запланированный визит в США до 2022 года. 

Как  передаетАрменпресс, об этом сообщает NHK TV.

Отмечается, что визит откладывается из-за распространения по всему миру нового штамма коронавируса. Кроме того, Кисида занят важными вопросами внутренней политики, включая бюджет Японии на следующий финансовый год. 

Ранее в СМИ сообщалось, что премьер-министр Японии посетит США в декабре.

 


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