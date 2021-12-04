Визит премьер-министра Японии в США будет отложен. СМИ
13:23, 4 Декабрь, 2021
Премьер-министру Японии Фумио Кисида будет вынужден отложить запланированный визит в США до 2022 года.
Как передаетАрменпресс, об этом сообщает NHK TV.
Отмечается, что визит откладывается из-за распространения по всему миру нового штамма коронавируса. Кроме того, Кисида занят важными вопросами внутренней политики, включая бюджет Японии на следующий финансовый год.
Ранее в СМИ сообщалось, что премьер-министр Японии посетит США в декабре.
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