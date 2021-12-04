Франция и Катар доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарной помощи
13:30, 4 Декабрь, 2021
Франция и Катар доставили в Афганистан около 40 тонн медицинского оборудования, продуктов питания, зимних товаров.
Как передаетАрменпресс, об этом говорится в совместном заявлении МИД Франции и Катара.
«Эта совместная гуманитарная операция демонстрирует долгосрочное сотрудничество между Францией и Катаром, а также приверженность двух стран поддержке народа Афганистана», - говорится в совместном заявлении.
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