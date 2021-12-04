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В ближайшие дни в республике осадков не ожидается

В ближайшие дни в республике осадков не ожидается

Днем 4 декабря, 5-9 декабря на всей территории республики осадков не ожидается, ночью и утром на дорогах в горных и предгорных районах будет гололед. 

Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

Как  передаетАрменпресс, Центр гидрометеорологического мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.

 5-9 декабря в Ереване осадков не ожидается.


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