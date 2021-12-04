В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту убийства мирного жителя в Арцахе. МО РФ

Российская миротворческая миссия в Арцахе заявляет, что в Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту убийства мирного жителя в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в официальном сообщении Минобороны России. «3 декабря зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. В ходе инцидента на азербайджанском сторожевом посту погиб житель Нагорного Карабаха. По результатам работы оперативной группы российского миротворческого контингента и представителей военной прокуратуры Физулинского гарнизона вооруженных сил Азербайджанской Республики на месте происшествия, азербайджанской стороной возбуждено уголовное дело по факту гибели мирного жителя», - говорится в сообщении Министерства обороны России.

3 декабря около 13:00 часов азербайджанские военные вошли в нейтральную зону вблизи административной территории Мартунинского района, напали на 65-летнего скотовода Сейрана Саркисяна, а затем с применением насилия увели его на азербайджанскую базу и там жестоко убили. Тело 65-летнего жителя городской общины Чартар было передано Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 4 декабря азербайджанской стороной - при посредничестве российских миротворческих войск. Прокуратура Арцаха заявила, что в рамках сотрудничества с прокуратурой российских миротворческих сил в Арцахе было установлено, что убийство гражданина Арцаха совершил гражданин Азербайджанской Республики, рядовой Рагимзаде Давид Габил оглу.