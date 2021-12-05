В 36 укрупненных общинах Армении начались выборы Органов местного самоуправления

Выборы в Органы местного самоуправления стартовали в 36 укрупненных общинах разных регионов Армении.

Как передает Арменпресс, все избирательные участки открылись в 08:00 часов утра 5 декабря.

Выборы мэров проходят в крупных общинах Арарата, Арагацотна, Армавира, Гегаркуника, Лори, Вайоц Дзора, Ширака, Котайка.

Правящая партия «Гражданский договор» борется за пост мэра почти во всех общинах.

За пост главы общины Ванадзора борются 10 политических сил. Среди прошедших в парламент сил будет правящая партия «Гражданский договор», партия «Айреник» ("Родина"), входящая в блок «Честь имею». Пропорциональный список ГД возглавляет нынешний губернатор Лори, бывший депутат Арам Хачатрян.

Список партии "Родина" возглавляет глава Ванадзорского регионального отделения партии Ваге Дохоян. Бывший мэр Ванадзора Мамикон Асланян баллотируется на предстоящих выборах с блоком «Мамикон Асланян», в который входит партия «Свободные демократы». Частью альянса также является недавно сформированная партия «Моя сильная община».

В местных выборах в Ноемберянской общине участвуют три партии: «Гражданский договор», «Страна для жизни» и «Союз защитников демократии в республике». Список партии "Гражданский договор" возглавляет бывший глава общины Ноемберян Карен Абазян, номер 1 партии "Страна для жизни" - бывший глава общины Кохб Арсен Агабабян, а список партию «Союз защитников демократии в республике» возглавил беспартийный Мгер Агамян.

«Союз защитников демократии в республике», который борется за формирование власти в Артике, возглавляет генсекретарь администрации Ширакской области Арсен Абрамян. Список вновь созданной партии "Страна для жизни" возглавляет директор ООО «Волюм Груп» Артур Астоян. Список «Либеральной партии», подавшей заявку на участие в местных выборах в Артике, возглавляет вице-мэра Артика Артак Арутюнян. Армянская революционная федерация-Дашнакцутюн» также участвует в выборах, список в Артике возглавил Акоп Матилян.

В укрупненной общине Масис борются две политические силы: партия «Гражданский договор» и блок «Давид Амбарцумян». Первым номером в списке партии «Гражданский договор» стоит Саен Айрапетян. Первым номером в списке блока «Давид Амбарцумян» является нынешний мэр Масиса Давид Амбарцумян.

Избирательные участки закроются в 20:00.