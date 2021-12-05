Выборы ОМС в Ширакской области проходят в общинах Ахурян, Артик, Амасия и Ашоцк

5 декабря выборы Органы местного самоуправления стартовали пройдут по пропорциональной системе в 4 общинах Ширакской области: Ахурян, Артик, Амасия и Ашоцк.

Как передает Арменпресс, изначально в общине Ахурян были зарегистрированы 4 политические силы: партия «Гражданский договор», блоки «Икиликян», «Ахурян» и «Ахтанак» («Победа»). Однако из-за неточностей в документации административный суд признал регистрацию блока партии «Икиликян» недействительной, поддержав иск партии «Гражданский договор» против 32-й территориальной избирательной комиссии. Таким образом, в Ахуряне будут бороться три политические силы: партия «Гражданский договор», блок «Победа» и блок партий «Ахурян».

В избирательной кампании Артика участвуют 6 политических сил: «Гражданский договор», «Страна для жизни», «Либеральная», «Армянская революционная федерация», «Альянс защитников демократии в стране» и блок «Единый Артик». В регистрации партии «Республика» было отказано, поскольку не отвечало требованию - не менее 50% кандидатов, включенных в список избирателей, должны быть из объединяющихся общин от Артика.

В Амасии в выборах Органов местного самоуправления участвуют три политические силы: партия «Гражданский договор», Республиканская партия Армении и блок «Арпи-Амасия», образованный объединением внепарламентских партий «Свобода» и «Солидарность». В общине Ашоцка будут бороться две политические силы: партия «Гражданский договор» и партия «Процветающая Армения.

С этими выборами в Органы местного самоуправления будут восстановлены районы времен СССР. В укрупняющиеся общины войдут поселки, которые в советские годы входили в состав бывших одноименных районов. Уже до этих выборов в Ахуряне будут новые укрупненные единицы. В общине будет 35 населенных пунктов. 23 села присоединятся к Артику, образуя общину из 24 населенных пунктов, и центром будет Артик. Будут объединены и ранее укрупненные общины Арпи и Амасии. В результате будет сформирована община Амасия из 25 населенных пунктов. После расширения в Ашоцке будет 25 населенных пунктов.

Арменуи Мхоян