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Керобян и Мантуров обсудили возможности соединения железнодорожных систем Армении и России

Керобян и Мантуров обсудили возможности соединения железнодорожных систем Армении и России

Министр экономики Республики Армения Ваан Керобян обсудил с министром промышленности Российской  Федерации Денисом Мантуровым возможности соединения железнодорожных систем двух наших стран и открытия совместных производств в Республике Армения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр экономики РА Ваан Керобян в записи на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что 4 декабря он  был принят в российском павильоне на выставке Expo 2020 Dubai, чтобы вместе с нашими партнерами отметить Национальный день Российской Федерации. 

«В рамках мероприятия у меня была отдельная встреча с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Мы обсудили возможности соединения железнодорожных систем наших стран и открытия совместных производств в Армении.  Мы также затронули другие вопросы, направленные на повышение конкурентоспособности экономики Армении», - говорится в сообщении министра.


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