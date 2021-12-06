"Новая книга" 38/21: Генрих Эдоян, Елена Феранте, Марк Твен, Джеймс Клир

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Генрих Эдоян: Сто сонетов

Сборник вобрал сонеты Генриха Эдояна. С первых же своих книг - в «Размышлениях» (1977), затем в сборниках «Изображение и полдень» (1980) и «Сто сонетов» (1993) поэт постоянно возвращается к популярному жанру мировой и армянской поэзии - к сонетам, обогащает его новым содержанием, показывают возможности сонета, гармонию классического и современного и богатство армянской поэзии.

Книгу выпустило издательство «Зангак».

Переводная литература

Елена Ферранте: История новой фамилии

Елены Ферранте читателей книги «Моя гениальная подруга» познакомила с Еленой и Лилой, прочная дружба которых стала стержнем неаполитанских романов автора. «История новой фамилии» - вторая книга из этой серии.

В «Истории новой фамилии» Лила вышла замуж и занялась семейным бизнесом. А Елена продолжает свое образование и исследует мир за пределами их района. Любовь, ревность, семья, свобода, обязательства и, прежде всего, дружба. Вот новый поворот в истории жизни двух женщин. Семейная жизнь, похоже, заточила Лилу, а попытки превзойти Елену оказываются ей не удаются.

Однако этих двух молодых женщин связывает запутанная и развивающаяся связь, которая играет ключевую роль в их эмоциональной жизни и помогает им преодолевать все трудности.

Перевела: Дженни Филян; Книга выпущена издательством Newmag Publishing.

Детская литература

Марк Твен: Приключения Гекльберри Финна

Эта повесть - продолжение «Приключений Тома Сойера». Гекльберри Финн уходит от своего жестокого и вечно пьяного отца. Его сопровождает убегающий раб Джим. Они отправляются по реке Миссисипи, их ожидает множество приключений. В книге со своими странными идеями присутствует и Том Сойер. Перевод с английского: Саркиса Алемяна; Книгу выпустило издательство «Антарес».

Документальная литература

Джеймс Клир: Атомные привычки

Книга «Атомные привычки» раскрывает маленькие перемены, в которых скрыта великая сила. Приобретали ли вы когда-нибудь новую привычку или терпели неудачу? Прочитав это руководство, вы поймете, что проблема не в вас, а в системе. Основываясь на научных данных, собственном опыте и рассказах других успешных людей, Джеймс Клир показывает, что существует система, лежащая в основе каждой привычки, которая при тщательном анализе может избавить нас от вредных привычек и позволить приобрести хорошие.

Перевод: Тамары Симонян.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.