Армен Саркисян и руководитель партии «Республика» обсудили пути преодоления внешних вызовов
15:00, 6 Декабрь, 2021
6 декабря президент Армен Саркисян, продолжая встречи с внепарламентскими политическими силами, принял председателя партии «Республика» Арама Саркисяна.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, они обменялись мнениями по внутренним вопросам, внешним вызовам и путям их преодоления.
Лидер партии «Республика» представил президенту республики позиции и подходы возглавляемой им политической силы.
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