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Армен Саркисян и руководитель партии  «Республика» обсудили пути преодоления внешних вызовов

Армен Саркисян и руководитель партии  «Республика» обсудили пути преодоления внешних вызовов

6 декабря президент Армен Саркисян, продолжая встречи с внепарламентскими политическими силами, принял председателя партии «Республика» Арама Саркисяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, они обменялись мнениями по внутренним вопросам, внешним вызовам и путям их преодоления.

Лидер партии «Республика» представил президенту республики позиции и подходы возглавляемой им политической силы.


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