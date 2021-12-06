Путин прибыл в Индию

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом Индию. Здесь он намерен провести переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что во время переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане.

В связи с эпидемиологической обстановкой делегации двух стран серьезно ограничены. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Ушаков, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин

В начале беседы Путин и Моди сделают заявления для СМИ. По итогам будет опубликован список подписанных соглашений.

По итогам нынешних переговоров будет подписан пакет из порядка десяти соглашений в самых разных областях.

Как сообщил российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев, планируется подписание двусторонних соглашений в областях обороны, космоса, транспорта, науки и техники, образования и других сферах.