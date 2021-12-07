В рамках Недели репатриации пройдут онлайн и оффлайн мероприятия на 5 языках

С 13 по 19 декабря Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении впервые организует Неделю репатриации. Ежедневные мероприятия на протяжении недели будут проводиться для армян диаспоры, которые желают продолжить свою жизнь в Армении, кто думает о репатриации или просто не знает о возможностях возвращения на родину.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры, в Неделю войдут онлайн и оффлайн мероприятия и будут опубликованы новые фото и видео истории репатриантов.

13 декабря прямой эфир на западноармянском языке пройдет в формате обсуждения с репатриантами из Ливана, Сирии и Кувейта и коснется ситуации армянских общин Среднего Востока.

14 декабря в прямом эфире на испанском языке армянские репатрианты из Аргентины и Уругвая поговорят о возможностях профессионального роста в Армении.

15 декабря репатрианты из Франции и Бельгии на французском языке расскажут о качестве и образе жизни Армении.

16 декабря российские репатрианты-армяне на русском языке расскажут о проблемах индивидуальной и семейной репатриации и возможностях их преодоления.

17 декабря в ереванском AGBU молодые репатрианты встретятся за бокалом вина, чтобы познакомиться и узнать о новых проектах, действующих в Армении.

18 декабря прибывшие в Армению из США, Канады и Германии специалисты и работающие дистанционно, представят на английском языке возможности и преимущества онлайн- работы из Армении.

19 декабря Неделя завершится новогодним мероприятием с участием детей из семей репатриантов.

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