Армения будет добиваться выполнения Азербайджаном решений суда: МИД Армении

7 декабря Международный суд ООН в рамках Международной конвенции «Об устранении всех форм расовой дискриминации» обнародовал решения о применении срочных мер, представленных Арменией и Азербайджаном в рамках судебных дел против Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, эти решения однозначно отражают принятие судом ряда ключевых аргументов армянской стороны и утверждение наших позиций перед судом.

Отмечается, что в своем заявлении о применении срочных мер Армения представила доказательства убийства и пытки по расовым мотивам в отношении армянских военнопленных и других лиц со стороны Азербайджана, а также расовой ненависти в отношении армян и продолжительной политики уничтожения армянского культурного наследия.

Суд счел, что в рамках Международной конвенции «Об устранении всех форм расовой дискриминации» существует непосредственная угроза причинения необратимого ущерба правам армян, и Азербайджан обязал к исполнению следующего:

1 ․ «Защитить от насилия и телесных повреждений всех, кто попал в плен в 2020 году вследствие вооруженного конфликта, и до сих пор находятся в плену, обеспечивая их безопасность и равенство перед законом».

2 ․ «Принять все необходимые меры для предотвращения подстрекательства, дискриминации и разжигания расовой ненависти, дискриминации этнических армян, в том числе со стороны официальных лиц Азербайджана и государственных учреждений».

3 ․ «Принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая церкви, другие культовые сооружения, памятники, достопримечательности, кладбища, артефакты».

В заявлении МИД РА отмечается, что следует отметить, что в ходе устного слушания иска, поданного Арменией о неотложных мерах, суд напомнил об официальном заявлении представителя Азербайджана, что манекены с изображением армянских солдат были вывезены из так называемого «парка трофеев». Они в будущем больше не будут демонстрироваться.

Примечательно, что суд только Азербайджан обязал принять все необходимые меры для предотвращения дискриминации и подстрекательства, «в том числе со стороны своих должностных лиц и государственных учреждений».

Антиармянская риторика, озвучиваемая высшим руководством Азербайджана, бесчеловечное обращение с армянами, находящимися под контролем или юрисдикцией Азербайджана, а также разрушение и осквернение армянского культурного и религиозного наследия являются непреодолимыми препятствиями на пути к снижению напряженности и мирного развития в регионе.

Судебные постановления о применении неотложных мер признают эти реальности и создают юридические обязательства по их устранению в соответствии с международным правом.

Армения будет добиваться выполнения Азербайджаном решений суда, и информировать суд о любых нарушениях.

Решение суда еще раз подтверждает правомерность сигналов тревоги, подаваемых армянской стороной в этот период в отношении пленных и других задерживаемых, находящегося под угрозой армянского исторического и культурного наследия на территориях Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана, и антиармянской риторики Азербайджана.

Министерство иностранных дел Республики Армения обращает внимание сопредседателей Минской группы ОБСЕ и других международных партнеров на решение Международного суда ООН и призывает их продолжить свои усилия по всестороннему решению выявленных проблем.