Путин считает расширение НАТО на восток весьма чувствительной темой для безопасности РФ

Президент России Владимир Путин считает расширение НАТО на восток, в том числе за счет включения Украины, весьма чувствительной темой для безопасности РФ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом рассказал о некоторых аспектах беседы с американским коллегой Джо Байденом по видеосвязи. "Да, мы действительно говорили по региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины и связанной с этой ситуацией другой, для нас очень чувствительной теме - расширении блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины", - отметил Путин. По его оценке, "это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу".

"Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров о том, что для нас это неприемлемо", - указал президент РФ.

По его словам, в этой теме "один из тезисов очень простой", о нем также речь шла во время беседы с Байденом. "Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран. В данном случае России", - пояснил глава российского государства.

"Это, знаете, также, как в отношениях между людьми: свобода - это безусловно данное от господа свойство каждого человека, она должна быть безграничной, но только до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека. И вот здесь должны вступать в силу известные взаимные ограничения", - привел пример Путин.

"Мы исходим из того, что и при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех", - заявил российский лидер.

Россию беспокоит возможность принятия в НАТО Украины, так как там появятся вооружения Североатлантического альянса, заявил президент.

"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", - сказал Путин.

По его словам, Россия исходит из того, что ее озабоченности "хотя бы на этот раз будут услышаны", хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий, несмотря на заявления российской стороны, инфраструктура НАТО приближалась к границам страны. "И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии", - напомнил президент РФ.

"У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Как же мы можем об этом не думать, это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны: безвольно наблюдать за тем, что там происходит", - подчеркнул Путин.

Он заметил, что накануне в ходе саммита договорился с президентом США Джо Байденом о создании структуры, которая сможет заниматься этими вопросами предметно, обстоятельно и представит соответствующие предложения. Эта идея была сформулирована президентом США, заметил российский лидер, добавив, что он с ней согласился.

"Но до того, как мы их (соответствующие предложения) не сформулировали, говорить об их содержании рано. Я понимаю, что это вызывает не просто повышенный интерес, а законный интерес и российской общественности, и европейской, и вообще международной. Мы сделаем это максимально публично", - отметил Путин.