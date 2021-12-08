Во Франции задержали подозреваемых в подготовке нападений во время Рождества

Французские спецслужбы задержали двоих человек, которые подозреваются в подготовке нападений с ножами в ходе рождественских праздников. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал BFM.

Подозреваемые планировали совершать нападения в общественных местах, в частности "торговых центрах, университетах и на людных улицах", отмечается в сообщении.

Телеканал уточняет, что двоим задержанным по 23 года. Они были задержаны 29 ноября.

"3 декабря им было предъявлено обвинение", и они были взяты под стражу. Предварительное расследование ведет национальная антитеррористическая прокуратура, говорится в сообщении.

Телеканал также отмечает, что один из задержанных был известен в связи радикализацией. В его жилище были найдены материалы, пропагандирующие террористическую группировку "Исламское государство".