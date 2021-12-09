На автодорогах Сисиана, на перевалах Саравана и Варденяц - местами гололедица
09:34, 9 Декабрь, 2021
Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:20 9-го декабря на автодорогах Сисиана, на перевалах Саравана и Варденяц - местами гололед. На автодорогах Ахуряна - туман, видимость - 100 метров.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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