Национальное собрание продолжает работу очередного заседания

В Национальном собрании продолжается работа очередного заседания.

Как передает «Арменпресс», в начале заседания будут объявлены результаты закрытого тайного голосования. Парламент избирал члена Счетной палаты.

Затем на голосование будут поставлены рассмотренные накануне законопроекты, в том числе законопроект Закона «О государственном бюджете РА на 2022 год». Депутаты обсудят и другие вопросы повестки дня. Среди них - О внесении изменений в Закон Республики Армения «О военной службе и статусе военнослужащих», О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения и ряд других законопроектов.