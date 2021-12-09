Европейские индексы снизились - 08-12-21
МОСКВА, 9 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.80% и составил 15687.09 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.72% и составил 7014.57 пункта, британский FTSE снизился на 0.04% и составил 7337.05 пункта, а российский RTSI снизился на 2.09% и составил 1612.73 пункта.
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