СМИ: в Японии автомобиль наехал на группу детей

По меньшей мерей 10 детей пострадали в результате наезда автомобиля на группу воспитанников детского сада в городе Хигасиура в центральной части Японии. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета Asahi.

Детсадовцы были доставлены в ближайшую больницу, у них диагностированы легкие травмы. Кроме того, был госпитализирован водитель транспортного средства в возрасте от 70 до 80 лет, он пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники полиции начали расследование для выяснения причины произошедшего.

В последние годы в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. Местная полиция призывает в связи с этим добровольно отказываться от прав на вождение в случае неуверенности в своих силах.

По данным газеты Yomiuri, в четверг в Японии произошел еще один наезд автомобиля на детей. Водитель транспортного средства наехал на группу школьников в городе Кикугава в центральной части страны, после чего скрылся с места происшествия. Полиция начала операцию по его перехвату. В результате инцидента у четырех школьников диагностированы легкие травмы, угрозы для их жизни нет.