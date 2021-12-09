Известны 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

После группового этапа Лиги чемпионов УЕФА уже известны 15 из 16 команд, участвующих в 1/8 финала.

Как передает «Арменпресс», в 1/8 финала вышли «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария» , «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Зальцбург», «Ювентус», «Челси».

Матч между «Аталантой» и «Вильярреалом» состоится 9 декабря. Он был отложен из-за сильного снегопада.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря.