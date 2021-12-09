По состоянию на 9:00 9 декабря все автодороги Ширакской области Армении проходимы в умеренной степени.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширака, в Артике, Ашоцке, Амасии, Ани, Ахуряне - слабые туманы. Обслуживающие компании проводят работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработке солью и песком. На данный момент на дорогах области работают 14 единиц различной техники.

Областная администрация призывает водителей ездить только в случае необходимости и на автомобилях, снабженных зимними шинами.

Арменуи Мхоян