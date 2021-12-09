Сильное землетрясение зафиксировали у южных берегов Японии
10:59, 9 Декабрь, 2021
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у побережья острова Кюсю (Япония), как передает Арменпресс, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:05 мск в четверг землетрясения находился в 263 км к юго-западу от города Каноя (префектура Кагосима, о.Кюсю) и в 19 км юго-западнее небольшого вулканического острова Акусэкидзима (архипелаг Нансэй, Япония).
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6.
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