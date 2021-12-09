Байден обязал федеральное правительство достигнуть нулевого уровня выбросов к 2050 году

Президент США Джо Байден подписал в среду указ, обязывающий федеральное правительство страны достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Соответствующий документ опубликовал Белый дом.

При этом федеральное правительство должно сократить выбросы углекислого газа на 65% к 2030 году. В документе говорится, что власти должны будут начать приобретать к 2027 году только электромобили среди транспортных средств малой грузоподъемности и перейти к закупкам только электромобилей к 2035 году. Правительство также должно повысить уровень энергоэффективности федеральных зданий. Всего американскому правительству принадлежит около 600 тыс. автомобилей и 300 тыс. зданий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ежегодно 650 млрд долларов, направляемых на госзакупки, должны будут использоваться для перехода на достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов, указали в Белом доме. Эти же средства будут потрачены на повышение объема экологически чистой электроэнергии в энергосистеме страны.

Как ожидают многие американские комментаторы, республиканцы подвергнут резкой критике этот указ.

В прошлом месяце президент утвердил план развития инфраструктуры, который включает в себя 7,5 млрд долларов на создание национальной сети зарядных станций для электромобилей.