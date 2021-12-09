СЕ готов обсудить с Арменией новую программу, направленную на долгосрочное решение проблем перемещенных лиц

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян принял делегацию Совета Европы во главе с руководителем ереванского офиса Совета Европы Мартиной Шмидт и руководителем отдела программ сотрудничества СЕ Лилей Гретарсдотир.

Как передает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктур высоко оценил сотрудничество с Советом Европы.

Руководитель ереванского офиса СЕ Мартина Шмидт поздравила министра с проведенными в Армении выборами и подчеркнула, что их качество в очередной раз свидетельствует о том, что демократия в Армении уже стала реальностью. Министр, в свою очередь, поблагодарил Совет Европы за мониторинг выборов в Армении и за данную оценку.

В ходе встречи, в числе других вопросов, были обсуждены также проблемы перемещенных лиц вследствие развязанной Азербайджаном в 2020 году 44-дневной войны.

Руководитель отдела программ сотрудничества СЕ Лиля Гретарсдотир подчеркнула, что СЕ готов обсудить новую долгосрочную и перспективную программу, в рамках которой возможно будет предоставить помощь, направленную на долгосрочное решение проблем депортации.

Начальник миграционной службы РА Армен Казарян представил делегации СЕ необходимую информацию. Была достигнута договоренность в рабочем порядке обсудить все детали программы.

Министр Гнел Саносян подчеркнул, что Армения ожидает содействия СЕ и в вопросе защиты прав перемещенных лиц.