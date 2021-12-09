Норберто Бриаско-Балекян в составе «Бока Хуниорс» стал обладателем Кубка Аргентины по футболу

Член национальной сборной Армении по футболу Норберто Бриаско-Балекян в составе «Бока Хуниорс» стал обладателем Кубка Аргентины.

Как передает «Арменпресс», в финале розыгрыша Кубка Аргентины «Бока Хуниорс» сразился с «Тальерес Кордобой» и победил со счетом 5:4, благодаря серии послематчевых пенальти.

«Бока Хуниорс» уже в четвертый раз становится обладателем Кубка Аргентины.

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Норберто Бриаско-Балекян был в числе запасных «Бока Хуниорс», и так и не принял участия в матче.