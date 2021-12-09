В Арцахе за прошлый день подтверждено 53 новых случая заражения COVID-19

8 декабря в Республике Арцах проведено 489 тестов, подтверждено 53 новых случая заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Минздрав Арцаха сообщает, что зарегистрирован 1 случай смерти. Скончалась 73-летняя женщина, у которой была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония и острая легочная недостаточность.

В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 83 инфицированных. Врачи состояние 16 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 48 - как тяжелое. Среди них есть и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе обследовано 26 626 граждан, из которых у 4 381 оказался положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.