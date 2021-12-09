Правительство Армении на строительство дорог в Гюмри выделило более 1 млрд драмов

На заседании 9 ноября правительство одобрило софинансирование в размере более 1 млрд драмов на реализацию программы «Городские дороги Гюмри».

Как передает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян отметил, что программа состоит из двух компонентов: благоустройство улиц и внедрение сети энергосберегающего освещения.

«Общая сумма программы составляет 23,84 миллиона евро. Строительные работы начались в 2019 году. 15,4 миллиона евро необходим для ремонта дорог, улиц и окружающей инфраструктуры, а 6,5 миллиона евро - на сеть наружного освещения. В 2019-2020 годах была проделана большая работа, сейчас она продолжается. Программа будет продолжена и в 2022году», - представил Саносян.

По словам министра, планируется асфальтирование 26 км дорог - 37 улиц Гюмри со всей их инфраструктурой. Завершится проект в 2022 году.