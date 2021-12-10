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Армянская сторона имеет одного погибшего и нескольких раненных: Министерство обороны Армении

Армянская сторона имеет одного погибшего и нескольких раненных: Министерство обороны Армении

В результате наступательных операций, совершенных Вооруженными силами Азербайджана во второй половине дня 10 декабря, армянская сторона имеет одного погибшего и нескольких раненных.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Армении, отметив, что личность погибшего военнослужащего, а также информация о состоянии здоровья раненых будут сообщены позже.

По состоянию на 14:30 перестрелка прекратилась. Ситуация находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.


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