Си Цзиньпин планирует провести встречу с Путиным 15 декабря

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 15 декабря, планирует провести встречу в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря из Пекина проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции", - говорится в распространенном заявлении дипломата.

Других деталей пока не приводится, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.