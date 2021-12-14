Центральный банк в этом году прогнозирует экономический рост на 4,2%, в будущем – на 5,3%

Центральный банк Армении считает, что в 2022 году правительство не только увеличит экономический рост, но и повысит потенциал. Экономический рост 2021 года на 4,2%, в 2022 году достигнет 5,3%.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщил председатель ЦБ Мартын Галстян.

«В следующем году планируется не только определенный рост текущих расходов, но и огромный объем государственных капитальных вложений, которые, по сути, лежат в основе прогнозирования экономического роста, предусмотренного на 2022 год», - заметил Галстян.

Предыдущий прогноз экономического роста ЦБ на 2022 год составлял 2,4%. «После принятия бюджета, когда у нас уже есть сценарий капитальных вложений, программа государственных инвестиций, осуществляемая правительством, наши прогнозы экономического роста в 2022 году составят 5,3%», - сказал Галстян.

По оценкам ЦБ, в следующем году правительство не только увеличит экономический рост за счет государственных капиталовложений, которые будут осуществлены в рамках предложенной им программы, но и увеличит потенциал.

Что касается прогнозов экономического роста в этом году, то Мартын Галстян сказал: «По нашим оценкам, прогноз нашего экономического роста на этот год составит 4,2%».

Что касается показателя инфляции, ЦБ ожидает, что в сравнении с нынешними 9,6%, год завершится почти с 8,4%.