Представительница Армении на Детском Евровидении-2021 выступит девятой

Представительница Армении Малена на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2021» выступит девятой. Он участвует в конкурсе с песней «Ками-ками».

Как передает «Арменпресс», на официальной странице конкурса сообщается, что в конкурсе участвуют 19 стран. Он состоится 19 декабря во Франции, в Париже.

14-летняя Малена была представительницей Армении на «Детском Евровидении» и в 2020 году, но из-за объявленного в стране военного положения Первому каналу пришлось отменить участие Армении в международном конкурсе.