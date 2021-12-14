В Брюсселе началась трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице правительства Армении в Facebook.

Этой встрече предшествовали частные беседы Никола Пашиняна, а также Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем.

Перед встречей премьер-министр Пашинян на своей странице в Facebook сделал запись, подчеркнув, что Азербайджан пытается завести в тупик вопрос открытия региональных коммуникаций. «Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций и Лачинским коридором не имеют ничего общего с проведенными до сих пор обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему. Это неприемлемо для Армении. Четко выражу эту позицию в ходе запланированной на сегодня трехсторонней встречи», - отметил Пашинян.