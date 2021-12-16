в Брюсселе состоялась встреча Никола Пашиняна, Эмануэля Макрона и Ильхама Алиева

БРЮССЕЛЬ, 16 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмануэля Макрона и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась после завершения саммита Восточного партнерства в Брюсселе.



Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА, встреча состоялась по инициативе президента Франции.