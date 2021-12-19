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В Ширакской области дороги проходимы

В Ширакской области дороги проходимы

В Ширакской области нет закрытых дорог. 

Как сообщили  Арменпресс в отделе информации и рекламы Ширакской областной администрации, по состоянию на 10.30 часов 19 декабря дороги Ширакской области   достаточно проходимы.

Слабый снег наблюдается в Артикском, Ашоцком, Амасийском районах области. Соответствующие автодорожные компании очищают дороги от снега, посыпают солью и песком. На дорогах работает 14 единиц техники. 

 

Арменуи Мхоян

 

 


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