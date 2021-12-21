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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года может пройти в Армении

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года может пройти в Армении

Армения, возможно, примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

«В ходе моего визита в Ташкент я встречался с представителями Международной федерации. Мы подумали о возможности провести в Армении какой-нибудь большой турнир. Предполагается, что это будет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года. Все еще уточняется», - сказал Карен Гилоян.


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