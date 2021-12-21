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Армения и Индия могут осуществлять взаимовыгодные программы по ряду сфер: Армен Саркисян принял Кишана Дан Деваля

Армения и Индия могут осуществлять взаимовыгодные программы по ряду сфер: Армен Саркисян принял Кишана Дан Деваля

Президент Республики Армения Армен Саркисян 21 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Армении Кишана Дан Деваля.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений и о новых направлениях сотрудничества.

Собеседники отметили, что Армения и Индия имеют большой потенциал для углубления сотрудничества и могут осуществлять взаимовыгодные программы в ряде сфер, в частности, в области новых технологий, науки и образования, культуры и туризма.

Были затронуты также региональные вопросы.


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