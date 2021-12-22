Мою победу посвящаю Армении: Малена вернулась на родину

Представительница Армении, победившая на Международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2021» Малена, благодаря чему конкурс в 2022 году пройдет в Армении, 22 декабря вместе с армянской делегацией прибыла на родину.

Как передает «Арменпресс», победительницу и нашу делегацию в аэропорту «Звартноц» с цветами и подарками, под звуки песни «Ками-ками» встречали родные Малены, фанаты и многие люди, которые болели за нее и пожелали разделить эту победу. Встречающие скандинировали «Армения! Армения».

Выступая перед журналистами, Малена призналась, что она раньше не выступала на такой большой сцене, поэтому вначале была напряжена, но во время репетиций волнение прошло, и выступление в день концерта ей понравилось. «Свою победу я посвящаю Армении, моему народу. Я их очень люблю», - сказала 14-летняя Малена.

Юная певица очень хочет стать известной артисткой, высоко держать честь и имя Армении в каждой стране.

Говоря о поздравлении певицы, представляющей Азербайджан, после победы в конкурсе, Малена сказала, что раньше она с ней не говорила, они не общались, но после победы Армении та подошла к Малене, обняла и поздравила ее. Малена не питает неприязни к этой девочке, потому что она такая же девушка, как и она.

Руководитель армянской делегации на конкурсе Давид Церунян напомнил, что «Детское Евровидение» уже проходило в Армении, около десяти лет назад. «Перед выступлением Малены к нам подходили делегации из разных стран, говоря, что они уверены, что мы победим, и они с нетерпением ждут, когда вновь приедут в Армению, потому что помнят гостеприимство армян. Как известно, Общественное телевидение и Европейский вещательный союз официально подтвердили, что конкурс в 2022 году пройдет в Армении. Уже в самолете мы начали подготовку и думали, как провести это шоу. Это огромная работа. Мы надеемся, что в детском «Евровидении-2022» будет участвовать больше стран», - сказал Давид Церунян.

По его словам, победа на «Детском Евровидении 2021» была очень символичной. Очень важно, что Армения выиграла конкурс именно во Франции. «Думаю, это начало побед, мы начинаем новый путь. Мы рады были видеть, с каким волнением в Армении смотрели этот конкурс, и как были воодушевлены. Это победа всех нас», - сказал Давид Церунян, добавив, что они хотели бы, чтобы Малена когда-нибудь представила Армению и на взрослом конкурсе песни «Евровидение».

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2021» прошел в Париже 19 декабря. В результате онлайн-голосования и голосования жюри конкурс с песней «Ками-ками» выиграла представительница Армении - Малена.

В конкурсе участвовало 19 стран: Германия, Грузия, Польша, Мальта, Италия, Болгария, Россия, Ирландия, Армения, Казахстан, Албания, Украина, Франция, Азербайджан, Нидерланды, Испания, Сербия, Северная Македония и Португалия.