Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД РФ принять дипломатические меры в отношении этой страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ко мне обратились представители парламента Чеченской Республики, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России, а затем и вовсе обливающих грязью в интернете все руководство страны и республики. Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с требованием определиться: "Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной".

Он также призвал МИД России принять упреждающие дипломатические меры в отношении властей Турции, "поскольку действия турецких властей - прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками".