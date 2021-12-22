Турция в рейтинге «Глобальных свобод» спустилась на 6 позиций

Известный канадский аналитический центр «Институт Фрейзера» опубликовал ежегодный доклад «Глобальные свободы», в рейтинге которого Турция спустилась на 6 позиций. В прошлом году Турция в этой таблице занимала 133-е место, в этом году - 139-е.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт artigercek.com

Согласно докладу, Турция, спустившись на 6 позиций в списке самых свободных стран по своей экономике и населению, стала одной из последних 30 стран списка.

В докладе рассмотрено 165 стран.

Турция в докладе этого года по зафиксированному с 2008 года регрессу, уступила только Венесуэле.