Турция в рейтинге «Глобальных свобод» спустилась на 6 позиций
14:38, 22 Декабрь, 2021
Известный канадский аналитический центр «Институт Фрейзера» опубликовал ежегодный доклад «Глобальные свободы», в рейтинге которого Турция спустилась на 6 позиций. В прошлом году Турция в этой таблице занимала 133-е место, в этом году - 139-е.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт artigercek.com
Согласно докладу, Турция, спустившись на 6 позиций в списке самых свободных стран по своей экономике и населению, стала одной из последних 30 стран списка.
В докладе рассмотрено 165 стран.Турция в докладе этого года по зафиксированному с 2008 года регрессу, уступила только Венесуэле.
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