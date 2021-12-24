Заявку на получение разрешения на выполнение рейсов Ереван-Стамбул подала только компания «Fly One Armenia»

Комитет гражданской авиации Армении пока еще получил только одну заявку на получение разрешения на выполнение чартерных рейсов в направлении Ереван-Стамбул. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктур Сона Арутюнян.

«23 декабря от авиакомпании Fly One Armenia поступила одна заявка на 3 чартерных рейса. В настоящее время заявка изучается Комитетом гражданской авиации, и в разумные сроки будет принято решение, которое будет опубликовано в ближайшее время», - сказала Арутюнян, добавив, что критерии подачи заявки определены постановлением правительства.

Помощник председателя Kомитета гражданской авиации Лилит Агаджанян сообщила Zarkerak.am, что ограничений на полеты нет, так как воздушное пространство Армении открыто для любых рейсов из любой страны, и воздушное пространство Турции фактически открыто для Армении.

«Нет никаких ограничений или препятствий для этих полетов. Если бы было ограничение, то оно было бы опубликовано по специальной процедуры и в специальном формате. Что касается представленной заявки, то оно будет рассмотрено в установленном порядке», - отметила Агаджанян.