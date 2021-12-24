Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Президент Армении присутствовал на панихиде по Римме Демирчян

Президент Армении присутствовал на панихиде по Римме Демирчян

Президент Армен Саркисян в ереванской церкви Сурб Ованнес присутствовал на панихиде по вдове Национального героя Армении, государственного и политического деятеля Карена Демирчяна Римме Демирчян. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]