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Армения придает важность партнерским отношениям с Канадой. Армен Саркисян поздравил Джастина Трюдо

Армения придает важность партнерским отношениям с Канадой. Армен Саркисян поздравил Джастина Трюдо

Президент Армен Саргсян направил поздравительное послание Премьер-министру Канады Джастину Трюдо по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в послании президента Армена Саркисяна, в частности, говорится: 

«Армения придает важность партнерским отношениям с Канадой, которые всегда отличались взаимным доверием и искренним желанием их углубить.

С теплотой вспоминаю наш содержательный разговор на 26-йКонференции ООН по изменению климата(COP 26), который дал возможность обменяться мнениями о перспективах расширения и укрепления двустороннего сотрудничества, а также по региональным и международным вопросам.

Я полон надежды, что наша встреча в Глазго придаст новый импульс отношениям между двумя странами, и что совместными усилиями мы будем способствовать расширению нынешней повестки дня между Арменией и Канадой и реализации инициатив,ориентированных на будущее".


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