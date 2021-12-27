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В Кабуле взорвался автомобиль, принадлежавший талибам

В Кабуле взорвался автомобиль, принадлежавший талибам

По меньшей мере двое боевиков радикального движения "Талибан" получили ранения в результате подрыва принадлежащего им автомобиля в Кабуле. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает афганское агентство Aamaj News со ссылкой на заявление возглавляемого талибами МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник на одном из перекрестков в районе Гол-е Сорх афганской столицы. Автомобиль радикалов наехал на заложенную у дороги мину. Дополнительные детали происшествия не приводятся.


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