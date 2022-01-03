Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Закавказье. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества, подтвердили намерение и дальше активизировать взаимовыгодное партнерство. Затронуты были ситуация в Закавказье и вопросы урегулирования положения в Сирии и в Ливии. Достигнута договоренность о продолжении личных контактов», - говорится в сообщении Кремля.