Представитель посольства Армении ознакомился с условиями содержания Севана Нишаняна в полицейском участке на Самосе

Представитель посольства Армении в Греции 3 января ознакомился с условиями содержания публициста и писателя армянского происхождения Севана Нишаняна. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства в Facebook.

«Сегодня представитель посольства Армении в Греции посетил полицейский участок острова Самос, где находится Севан Нишанян, и ознакомился с условиями его содержания», - говорится в записи.

Ранее посольство сообщало, что ему известно о происходящем вокруг публициста из Стамбула, гражданина Армении Севана Нишаняна, и предпринимаются все возможные шаги для решения вопроса.

Правительство Греции не продлило вид на жительство, который Севан Нишанян получила в связи с браком с гражданкой Греции, срок действия которого истек 29 декабря. Согласно распространенной информации, Ншанян был задержан 30 декабря в связи с истечением срока пребывания в стране. Отмечается, что будет принято решение о депортации Ншаняна.

Публицист, писатель и лингвист Севан Нишанян, приговоренный к 17 годам тюремного заключения в Турции в 2014 году, совершил побег из тюрьмы 14 июля 2017 года. 25 июля 2017 года Ншанян заявил, что обратился к властям Греции с просьбой о предоставлении ему убежища.

Севан Нишанян был арестован в Турции за то, что в своем собственном саду в селе Шириндже в Измире осуществил “незаконное” строительство. Ранее турецкая пресса сообщала, что арест Севана Нишаняна - дело, сфабрикованное властями, поскольку он неоднократно выступал с публичной критикой турецкого правительства. Многие выступали с призывами освободить его, отмечая, что реальная причина наказания Севана Нишаняна в том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу “Неправильная республика”.