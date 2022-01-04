Время в Ереване: 11:07:36,   4 Январь

Турецкая авиакомпания обратилась в Комитет гражданской авиации Армении с заявкой на рейс Стамбул-Ереван-Стамбул

Турецкая авиакомпания обратилась в Комитет гражданской авиации Армении с заявкой на рейс Стамбул-Ереван-Стамбул

Турецкая авиакомпания «Pegasus Airlines» обратилась в Комитет гражданской авиации РА с заявкой на совершение рейсов по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул.

Эту информацию в разговоре с «Арменпресс» подтвердила пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктур РА Сона Арутюнян.

Авиакомпания «Pegasus Airlines» обратилась в Комитет гражданской авиации РА с заявкой на выполнение с начала февраля рейсов по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул, с очередностью 2 раза в неделю», - сказала Сона Арутюнян.

Заявка находится на рассмотрении Комитета гражданской авиации РА, решение будет принято в ближайшее время.

Ранее авиационные власти РА чартерные рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван разрешили выполнять авиакомпании «Flyone Armenia».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]